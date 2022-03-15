الولايات المتحدة تسلم 6 دول أفريقية 780 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي تسليم 6 دول أفريقية 780 ألف شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مسعى لدعم إنهاء الجائحة.



وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 780 ألف جرعة لقاح إلى (الصومال، ناميبيا، مالاوي، ليسوتو، جامبيا، وافريقيا الوسطى) عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".



وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملات التطعيم في الـ6 دول أفريقية، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.