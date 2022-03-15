الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء 15-3-2022، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 16 09
طنطا 15 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 15 09
بلطيم 15 10
مطروح 15 10
السلوم 15 09
سيوة 16 09
بورسعيد 15 10
دمياط 15 10
الزقازيق 16 09
المنصورة 16 09
الإسماعيلية 16 08
السويس 17 09
العريش 15 07
رفح 15 08
رأس سدر 18 11
نخل 15 04
نويبع 18 12
طابا 20 13
كاترين 12 01
الطور 17 11
شرم الشيخ 20 11
الغردقة 20 12
مرسى علم 19 13
الفيوم 16 08
بني سويف 16 08
المنيا 17 07
أسيوط 17 06
سوهاج 18 08
قنا 18 09
الأقصر 18 08
أسوان 20 10
إدفو 20 11
أبوسمبل 20 10
الوادي الجديد 19 08
شلاتين 22 13
أبو رماد 22 13
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 15

ارصاد الاسماعيلى المنيا سوهاج حالة الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط وادى النطرون

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وائل لطفي

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