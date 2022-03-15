الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط وإعدام 13 طن عصائر وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق زفتى والسنطة

مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية حملة مكبرة لضبط سوق الغذاء بمركز ومدينة زفتى والسنطة للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقة شروط الترخيص من عدمه فقد وجة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة للمرور على منافذ بيع الأغذية والتأكد من شروط الترخيص.

 

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 13 طن و 125 كجم 504 لتر عصائر وأغذية متنوعة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بنطاق مدينة ومركز زفتى  والسنطة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع هيئة وسلامة الغذاء ومديرية الطب البطري ومديرية التموين.

 

وأوضح الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، أنه تم المرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة زفتى والسنطة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم تحرير 16 محضر جنحة صحية وعدم حمل شهادات صحية وغلق وتشميع 5 منشآت لوجود خطر داهم يهدد حياة المواطنين بعد تشكيل لجنة بمعرفة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى والدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية لضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق المحافظة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وإعدام تعاون عصائر واغذية صالحه للاستهلاك الآدمي زفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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