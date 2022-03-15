الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء سبيل والدة وعم فتاتين بالشرقية عذباهما وشوها وجههما

الفتاة المتضررة
الفتاة المتضررة

قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل والدة فتيات منيا القمح، وزوج والدتهما، المتهمين بالتعدى على الفتاتين بالضرب المبرح، وتشويه وجه إحداهما، بعد تنازل الفتيات عن المحضر. 

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الحناىية، يفيد بالقبض على "م.ا.ال"، أمين شرطة، وزوجته، بعد أن تم تداول مقطع فيديد يتهمهما بالتعدة على نجلتى زوجة المتهم، بالضرب المبرح، وتضمن مقطع الفيديو استغاثات للفتيات.

وقامت الفتيات كل من “فوزية.ع.ال”، 21 سنة كلية تجارة، وشقيقتها “آية”، من قرية بيشة عامر مركز منيا القمح بالشرقية، بتداول مقطع فيديو، يوضح إصابتهما بالضرب المبرح والتعذيب وكدمات بالوجه، تعرضن له من عمهن الذى تزوج والدتهن بعد وفاة الأب، موضحين أنه يجبرهن على أخذ معاشهن الذى يتم تقاضيه عن والدهما الراحل، لينفق على أولاده ويقوم بضربهما ضربا مبرحا وتكسير النوافذ والأبواب عليهما، وطالبتا كل من يشاهد الفيديو بسرعة نجدتهما.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد الخولى، رئيس مباحث منيا القمح، بضبط المتهمين، وبتحرير محضر تم إحالة الواقعة للنيابة العامة، وأمام النيابة العامة أقرت الفتيات أن العم قد تزوج والدتهما بعد وفاة الأب وتولى تربيتهما من الصغر، وقد نشبت خلافات أسرية بينهما منذ ما يقارب العام، تطورت لتقع هذه المشاجرة، فقامت الفتيات بتصوير مقطع الفيديو وإرساله للقائمين على أحد الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى، ليتم ترويجها والاستجابة لها.

وقد تم التصالح بعد تنازل الفتيات عن المحضر، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين.

النيابة الشرقية ضرب امن الشرقية مدير أمن الشرقية محافظة الشرقية متهمين أمين شرطة

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