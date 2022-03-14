المشدد 5 سنوات لمواطن تسبب فى مقتل رضيعه بقنا

أصدرت محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا قرارًا يقضي بمعاقبة أب بالسجن المشدد 5 سنوات على خلفية اتهامه باختطاف طفله الرضيع من والدته وإلقائه بجوار إحدى الكباري؛ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان المحامى العام الأول لنيابات قنا قد أمر بإحالة "أحمد.ك" وشهرته (قنص) الذى يعمل سائقا ومقيم بالحصواية بجوار مدرسة السلام بدائرة مدينة قنا (محبوسًا) إلى محكمة جنايات قنا لقيامة يوم 25\5\ 2021 بدائرة قسم قنا بتعريض حياة المجنى عليه رحيم أحمد كامل سيد عبد الرحمن للخطر بأن ألقاه أسفل أحد الكبرى في محل خال من الآدميين وتسبب فى موته حال كون الطفل لم يبلغ 7 سنوات ميلادية.

تبين من التحقيقات أنه أثناء مرور النقيب أحمد هشام، رئيس وردية مرورية بتفقد الحالة الأمنية بمدينة قنا تلقى بلاغا بوجود طفل لقيط لأسفل كوبرى كائن أمام الستاد الرياضى وعلى الفور تم إخطار الإسعاف كلف د. خالد يوسف مدير عام مرفق الإسعاف إحدى سيارات الاسعاف لنقلة واثناء قيام الفريق الطبى بسيارة الاسعاف بتوقيع الكشف الطبى عليه اكتشفوا وفاته وتم نقله للمستشفى ولم يتعرف عليه أحد.

توصلت التحريات التى أشرف عليها وتابعها اللواء علاء سليم، مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام إلى قيام المتهم قام بخداع إحدى الفتيات صغار السن وحملت منه وعندما جاءها المخاض ذهب بها ومعه والدتها الى مستشفى المعبر ووضعت الطفل وتم إيداع الطفل احدى حضانات المستشفى.

بعد لحظات من إيداعه الحضانة أخذ المتهم الطفل الرضيع بحجة ايداعه إحدى الحضانات الخاصة وعاد الاب وزوجته وحماته بالطفل الى منزل والدته وما إن دخل المنزل حتى طلب من زوجته وحماته أخذ الطفل لإيداعه احدى الحضانات فقام بالتخلص منه بإلقائه أسفل الكوبرى لتآكله الكلاب الضالة تم القبض عليه وفى بادئ الأمر أنكر علاقته بالواقعة.

أمر رئيس نيابة قنا بتشريح جثة الرضيع وأخذ بصمة وراثية منه ومطابقتها على بصمة الأب فجاءت البصمة الوراثية للرضيع مطابقة مع الحمض النووى المستخلص من المسحة الفمية الماخوذة من الأب وبمواجهته بها انهار واعترف بارتكابه الجريمة.