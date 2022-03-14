محافظ بورسعيد للمواطنين: «لازم نحافظ على كل جرام زيت وأرز والعيش نقسمه»

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد، بالتعاون مع أجهزة الدولة في أزمة أسعار الحبوب العالمية، والتي تأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

وأكد محافظ بورسعيد في كلمته خلال اجتماع مكبر لمتابعة استعدادات المحافظة لشهر رمضان، أن الدولة تبذل كل الجهد من أجل تأمين السلع الاستراتيجية التي تكفي حاجة المواطن، خاصة خلال شهر رمضان.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم تخزين السلع وشراء ما يكفيهم فقط من السلع الغذائية، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة بالأسواق، ولا يوجد أي نقص في السلع بالمحافظة، وطالب كذلك التجار بخفض الأسعار للمواطنين، وعدم البحث عن تحقيق أرباح طائلة خلال الظرف الاستثنائي.

وطالب اللواء عادل الغضبان المواطنين بالحفاظ على السلع والبعد عن إهدارها، قائلًا: “لازم نحفاظ على كل جرام زيت وكل جرام أرز وعدس وسكر، حتى العيش لازم نقسمه وناخد كفايتنا بس علشان إحنا في ظرف استثنائي”.

وأكد المحافظ أن غدًا الثلاثاء سوف يتم افتتاح معرض أهلًا رمضان، والذي يشارك به 50 عارضًا من كبار المصنعين والتجار، والذي يقدم أسعارا مخفضة بنسبة 30 بالمائة وأكثر للمواطنين.

استعدادات شهر رمضان

وتابع اللواء عادل الغضبان مع الأجهزة التنفيذية آخر استعدادات شهر رمضان، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل المواطن وتوفير الغذاء له بأسعار مناسبة.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا مكبرًا، مع القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لشهر رمضان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة وفرت للعاملين بالديوان العام كرتونة رمضان تكفي لاحتياجات الأسرة طوال الشهر، وذلك حتى لا يحتاج الموظف لشراء منتجات إضافية من المحال العامة.

وأشار إلى أن المحافظة سوف توزع أكثر من 50 ألف كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وذلك بما يضمن دعم حوالي 30 بالمائة من سكان المحافظة.