لماذا لا تستطيع تكوين صداقات؟.. خبراء يجيبون

إذا كنت تشعر أنه ليس لديك أصدقاء أو تعاني من الشعور بالوحدة ، تتناول السطور التالية الأسباب المحتملة لعدم نجاح محاولاتك لتكوين صداقات وكيف يؤثر عدم وجود أصدقاء سلبًا على صحتك العقلية، وفقًا لما ذكره موقع " verywellmind" الخاص بالطب النفسي.

أسباب عدم قدرتك على تكوين صداقات

من الشائع جدًا أن تعاني من نقص في الصداقات، حيث أكدت جيسيكا إرميليو، أخصائية علم النفس السريري، يشعر الكثير من الناس أنه ليس لديهم أصدقاء أو أن الآخرين لا يفهمونهم ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل شخصًا ما يكافح لتكوين صداقات.

القلق:

سبب شائع جدًا لهذه الصعوبة هو أن العديد من الأشخاص يعانون من درجة معينة من القلق عند مقابلة أشخاص جدد، حيث ينبع هذا القلق من الخوف من أن يرفض الآخرون أو يحكم عليهم، فبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تتداخل هذه المخاوف مع قدرتهم على التواصل مع الشخص الآخر لأنه من الصعب للغاية التركيز على محادثة والانخراط فيها عند الشعور بالتوتر أو عدم الثقة بأنفسنا.

الشعور بالرفض:

يخشي البعض من الدخول في صداقات بسبب الخوف من الرفض المجتمعي، الأمر الذي يجعلك تشعر بالوحدة طوال الوقت، ونفور الأخرين من حولك، لذا تنصح إرميليو، بضرورة خوض التجارب وعدم الخوف من التعامل مع الأخرين.

توقعات عالية:

قد يمارس الناس الكثير من الضغط على أنفسهم ليكونوا مشهورين ولديهم العديد من الأصدقاء، فليس من الضروري أن يكون لديك الكثير من الأصدقاء؛ ففي بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو صديق أو صديقان لجني كل الفوائد النفسية التي تأتي من الصداقات العميقة.

ما هو تأثير عدم وجود أصدقاء على الصحة العقلية؟

الصداقات مهمة لتحسين الحالة النفسية، فإن قلة الأصدقاء يمكن أن تضر بصحتك العقلية، في قلة الانتماء يمنحنا العثور على صداقات وثيقة والحفاظ عليها شعورًا بالانتماء، وهو عامل وقائي يساعدنا في إدارة التوتر.

كما أن الشعور بالوحدة، من التأثيرات النفسية لعدم وجود أصدقاء، حيث أن نقص الدعم الاجتماعي الملائم، سزسد من خطر الإصابة بالإكتئاب، فمن المهم أن تحاول إيجاد طرق لمساعدة نفسك على الشعور بالراحة والراحة أثناء تكوين صديق جديد.