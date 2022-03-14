البنتاجون: الضربات الروسية لن تعطل إمدادات السلاح والمساعدات لأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الإثنين، إنه لا توجد قوات أمريكية في القاعدة العسكرية التي استهدفتها روسيا غربي أوكرانيا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الضربات الروسية لن تعطل إمدادات السلاح والمساعدات لأوكرانيا"، وذلك بحسب ما نقلته قناة “الحرة”.

وأوضح كيربي، أن تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساسي إلى المقاومة الأوكرانية بالإضافة إلى العقبات اللوجيستية التي واجهتهم"، منوهًا أنه "ليس هناك أي جنود أو متعاقدين أميركيين في قاعدة يافوريف".

ونوه متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، أنه " لدينا عدة طرق لإيصال المساعدات وقاعدة يافوريف لم تكن واحدة منها، مضيفًا أنه "لا نعتقد أن قصف يافوريف كان يستهدف شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، لافتًا إلى أن "روسيا استهدفت قاعدة يافوريف بصواريخ كروز بعيدة المدى"، القصف خلف أضرارا في القاعدة ولا نملك صورة واضحة عن حجم تلك الأضرار".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه "نريد أن تظهر روسيا حسن النية لحل أزمة أوكرانيا"، منوهًا إلى أن "عواقب وخيمة على الصين إذا ساعدت روسيا".

وتابع البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، أنه نراقب الصين وأوضحنا ضرورة أن تبتعد عن مساعدة روسيا، منوهًا إلى أن " بدء حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أحد".

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنهم أبلغوا الصين أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لأي دولة بتعويض خسائر روسيا، منوهة إلى أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أثار المخاوف الأمريكية لبكين بشأن الدعم الصيني لروسيا.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، أنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختيار الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا"، مطالبا الرعايا الأمريكيين لمغادرة روسيا فورا"، مضيفًا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغ الصين ضرورة التنسيق بشأن أوكرانيا".

وقال برايس، إن بلاده لن تصمت إذا قدمت مساعدات إلى روسيا، مشيرًا إلى أنه "نراقب عن كثب إمكانية تقديم الصين لمساعدات إلى روسيا"، منوهًا إلى أن الحل الوحيد لأزمة أوكرانيا هو وقف التصعيد الروسي"، لافتا إلى أن "التصعيد المستمر في أوكرانيا يدل على خطأ الحسابات الروسية".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، وجود مرتزقة أجانب بجانب قواتها، مؤكدة على أن قواتها مستمرة في الدفاع عن كافة الأراضي ضد الغز الروسي".