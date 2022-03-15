الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دار الإفتاء تكشف عن حالة وحيدة يجوز فيها للرجال ارتداء «السلسلة»

حكم ارتداء السلسلة
حكم ارتداء السلسلة للرجال

تلقت دار الإفتاء تساؤلًا من أحد متابعيها يقول: “بطبيعة عملى مجند في الجيش، ارتدى سلسلة فى العنق وهى عبارة عن دائرة معدنية عليها اسمى ورقم هاتف خوفًا من حدوث أى شئ، فهل هذا حرام؟”.

وأجابت دار الإفتاء خلال البث المباشر الذي تجرية بانتظام عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة:" لا حرج عليك في لبس هذه السلسلة، ولا يعد ذلك تشبهًا بالنساء، ولا شبهة في ذلك إطلاقًا، لأنه يعد أحد الأنظمة العسكرية المعروفة للتثبت من شخصية الأفراد عند وقوع أي مكروه لا قدر الله تعالى حتى يتم التعرف عليهم سريعًا، حمى الله مصر وشعبها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

حكم ارتداء السلسلة للرجال الشباب الجيش العنق دائرة معدنية النساء الأنظمة العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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