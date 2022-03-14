اليوم.. اختتام فعاليات البرامج التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية (صور)

اختتمت، اليوم، فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة حول "تنمية مهارات وبناء القدرات على أساسيات استخدام الحاسب الآلي"، والتي نظمتها إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالاشتراك مع كل من قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

ياتى ذلك إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠"،

جاء ذلك بحضور المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وغادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتورة رندا إمام، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي.

شارك في تلك البرامج والتي انعقدت خلال الشهرين الماضيين عدد (٢٦٠) من السيدات والمستشارين، تلقوا إجمالي ٦٥٠٠ ساعة تدريب، وعدد (٤٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية تلقوا إجمالي ١٣٧١٠ ساعة تدريب.

تأتي تلك البرامج التي تستهدف تدريب ما يزيد عن (١٠٠٠) من أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري بها، تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، على أن يتم تعميمها على كافة السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وموظفي الجهاز الإداري بها بكافة المحافظات تباعًا وفق خطة النيابة الإدارية التي من المقرر أن تشمل مرحلتها التالية ميكنة العمل بنيابات محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، ومجمع نيابات الإسكندرية.

وفي كلمته، رحب رئيس الهيئة، بالحضور وقدم الشكر لوزارة الاتصالات لما تقوم به من دور فعال في دعم النيابة الإدارية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي مساهمة بدورها في الطفرة التكنولوجية التي تشهدها النيابة الإدارية، مؤكدًا أهمية عقد البرامج التدريبية المتخصصة بصفة دورية لاعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم، ولضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠"،

من ناحيتها، نقلت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، تحيات عمرو طلعت، وزير الاتصالات وحرصه على تنفيذ البروتوكول على أكمل وجه، معبرة عن تقديرها لما تبذله النيابة الإدارية من جهود في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الناجزة إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للميكنة الشاملة.

في الختام، قام رئيس الهيئة ونائب وزير الاتصالات بتسليم الشهادات للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية.