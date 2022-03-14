سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس بناءً على معلومات أجهزة الاستخبارات

أصدرت وزارة الخارجية السلوفاكية، اليوم الاثنين، قرارا يقضى بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس في أعقاب تقييمها معلومات قدمتها أجهزة الاستخبارات السلوفاكية.

وأمهلت الخارجية السلوفاكية الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، لافتة إلى أن أنشطتهم تنتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشارت الخارجية السلوفاكية إلى أنها حثت بقوة السفارة الروسية على التأكد من أن أنشطة دبلوماسييها تتسق مع الاتفاقية، الأمر الذي يتعين على البلدين الالتزام به.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت أوكرانيا بطرد روسيا "فورا" من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضوا في الهيئة الحقوقية الأوروبية بعد غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ "نحضّكم على اتّخاذ قرار بطرد روسيا فورا من مجلس أوروبا"، مضيفا أن الهجوم الروسي يعني بأنه "لا يمكنها البقاء ضمن العائلة الأوروبية".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزراء المنظمة التي تضم سفراء الدول الأعضاء فيها صباح الخميس لاتخاذ قرار في هذا الخصوص.

متحدثًا نيابةً عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يفترض ان يتولى الكلام ولكنه كان منشغلا بسبب المفاوضات مع موسكو، دعا شميهال البرلمانيين من الدول الأعضاء ال46 في المجلس الحاضرين إلى "توحيد الجهود للدفاع عن أوكرانيا ولكن أيضًا للدفاع عن أوروبا بكاملها".

وحذر من أن "الوقت قد حان لوقف هذا العدوان قبل وقوع كارثة نووية أو اشتعال القارة الأوروبية بأكملها" مطالبا "بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا".

وتجتمع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الإثنين والثلاثاء في جلسة استثنائية، للمرة الأولى في تاريخها. بعد ظهر الثلاثاء في ختام يوم من النقاشات من المتوقع أن يقر البرلمانيون نصا يوصي لجنة الوزراء "بدعوة جمهورية روسيا الاتحادية للانسحاب من مجلس أوروبا" الأمر الذي سيؤدي إلى مغادرة هذا البلد المنظمة.