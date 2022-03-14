مسلسلات رمضان 2022.. الإعلان الرسمى يكشف شخصية أحمد داود فى «سوتس بالعربى»

انطلق الإعلان الرسمي لأحمد داود في مسلسل سوتس العربي، والذي يقدم فيه شخصية آدم منصور المحامي، وكشف الإعلان عن بعض تفاصيل الشخصية التي أهلته للعمل في أكبر مكتب محاماة في مصر، وهي أنه يحفظ الكلام سريعًا، ويمتاز بالجرأة والقدرة على الإقناع.

يقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، واللذان يتعرفان على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.



وحقق البرومو الدعائي لمسلسل Suits بالعربي 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحه.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل.

وظهر بالبرومو النجم آسر ياسين داخل إحدى الشركات التي يعمل بها واتسم البرومو بروح من المرح.

كانت الشركة المنتجة لمسلسل Suits بالعربي قد طرحت منذ أيام البوسترات الدعائية للعمل والتي تصدرها أبطال المسلسل، بالإضافة إلى طرح منصة Watch it بوسترات منفردة لنجوم المسلسل كل على حدة.

وتصدرالبوسترات الدعائية التي طرحت بشكل منفصل النجوم محمد شاهين وأحمد داود وتارا عماد، والذين ظهروا بشكل يظهر قصة العمل المحتوية على حالة من الأناقة الكلاسيكية الشديدة.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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