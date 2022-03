من البرومو.. 5 أسباب تدفعك لمشاهدة «الكبير أوي» في رمضان 2022

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل "الكبير أوي" في نسخته السادسة في العمل الذي حقق الكثير من النجاحات خلال الفترة السابقة بمواسمه الخمسة.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي الذي لاقى ردود افعال إيجابية للغاية على مستوى الانتشار الجماهيري على السوشيال ميديا، وهو ما يجعل الملايين في حالة ترقب شديدة خاصة وأن البرومو أحتوى على الكثير من الامور التي لاقت إعجاب الكثيرين .

واحتوى البرومو على خمسة ملاحظات مختلفة تظهر مدى نجاح العمل وكانت كالتالي:

- العلاقة الكوميدية بين محمد سلام "هجرس" وأحمد مكي، والتي كانت من الأسباب الرئيسية في نجاح العمل بسبب الكيميا التي بينهما.

- ظهور حزلقوم وبجانبه طفل "زيكو" الذي ظهر وهو يشبه ومن المحتمل أن يكون نجله في أحداث المسلسل .

- استخدام الرعب الكوميدي في بعض حلقات العمل بظهور خاص لسليمان عيد .

- جواز الكبير أوي بعد عدم إيجاد ورحيل هدية "دنيا سمير غانم"، وهو ما يعتبر تحدي لصناع العمل في نسخته الجديدة.

- استخدام المسلسل لبعض مشاهد من مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الذي لاقى نجاحًا كبيرًا للغاية بشكل هذلي.

وأعلنت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الماراثون الرمضاني لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON"، كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغييرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.

