الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 310 محاضر للمخالفين من التجار بكفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 310 محاضر للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز وغلق مقهيين لضبط شيش، وتصرف مخبز في 500 كيلو دقيق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 310 محاضر، من بينها 46 نقص وزن، و17 محضر مواصفات، و96 مخالفات أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة 8 محاضر، كما حررت الحملات 142 محضراً متنوعاً، كما تم ضبط تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم، كما تم ضبط عدد من الشيش بأحد المقاهي.

وأضاف أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية، طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا على صحة المواطنين.

تجار مخابز مخالفين تموين محاضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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