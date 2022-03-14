إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ،اليوم الإثنين، بالتنسيق مع قوات الشرطة، إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية بنطاق مركز بيلا، والتي بدأت 6 مارس الجاري حتى 26 من نفس الشهر.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية ، بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، وبمشاركة أيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، نائبا رئيس المدينة، وقوات أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد العزيز سليم، لفرقة شرطة الحامول، والعميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة بيلا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى خلال الحملة تنفيذ 22 قرار إزالة تعدي علي مساحة 3031م2، منهم 14 قرار إزالة تعدي بالبناء تابعة لهيئة الري بمساحة 1631م2، و4 قرارات تعدي بالبناء تابعة لهيئة الطرق بمساحة 1228 م2، و4 قرارات تعدي بالبناء تابعة لهيئة الصرف بمساحة 172 م2، وذلك بالتنسيق قوات الشرطة وجهات الولاية.

وأضاف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه وجه بتنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ بتشديد تكثيف الجهود المبذولة وإزالة جميع المبانى والمنشآت المقامة على أراضي الدولة و الترع والمجارى المائية والري بنطاق مركز ومدينة بيلا، وإحالة المعتدين للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.