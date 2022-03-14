تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1154 إصابة جديدة، وتعافي 2278 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 522 ألفًا و241 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1463 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 214 إصابة جديدة و6 وفيات وتعافي 584 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 296 إصابة جديدة بإجمالي 885 ألفًا و703 حالات، وتعافي 980 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 852 ألفًا و306 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 368 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليون و29 ألفًا و596 حالة، وتعافي 460 حالة ليصل الإجمالي إلى 982 ألفًا و422 حالة، و4 وفيات جديدة بإجمالي 28 ألفًا و62 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 657 إصابة جديدة و6 وفيات وتماثل 1289 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و313 ألفًا و370 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و105 حالات، والشفاء إلى مليونين و267 ألفًا و423 حالة بنسبة 98%.