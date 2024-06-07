بعد هجوم أمريكى عليها وتهديدها.. معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالى

تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي محركات البحث عقب هجوم الإعلام الأمريكي-الصهيوني عليها بسبب مواقفها وتصريحاتها ضد جيش الاحتلال عبر برنامجها " في المساء مع قصواء".

في السطور التالية يرصد "الدستور" أهم المعلومات عن الإعلامية البارزة.