الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد هجوم أمريكى عليها وتهديدها.. معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالى

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي محركات البحث عقب هجوم الإعلام الأمريكي-الصهيوني عليها بسبب مواقفها وتصريحاتها ضد جيش الاحتلال عبر برنامجها " في المساء مع قصواء".

 في السطور التالية يرصد "الدستور" أهم المعلومات عن الإعلامية البارزة.

  • قصواء الخلالي مذيعة بدأت مشوارها الإعلامي من خلال التليفزيون المصري الذي قدمت من خلاله العديد من البرامج أبرزها؛ صباح الخير يا مصر، كلام اليوم، أحداث 24 ساعة.
  • خلال شهر رمضان الماضي قدمت "قصواء" برنامج "مملكة الدراويش" الذي تناول موضوعات شائكة في الشأن الديني واستضاف العديد من رجال الدين، وكان أبرزهم استضافتها للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في أولى حلقاتها بالبرنامج، والذي حقق نسبة هائلة من المشاهدات وأحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي
  • عملت قصواء كمذيعة ومراسلة لعدد من القنوات العربية وقارئة لنشرات الأخبار التي قامت من خلالها بتغطية العديد من الأحداث الكبرى في مصر وخارجها.
  • تحظى "قصواء" بعدد كبير من المتابعين عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى؛ بالشكل الذي جعل آرائها ومواقفها، سواء من خلال برامجها أو كتاباتها، تتسبب في إثارة الجدل وضجة كبيرة على نطاق واسع.
  • تتميز الإعلامية قصواء الخلالي بالتمسك بأصولها البدوية من خلال حرصها على ارتداء الزي الرسمي لها من حين إلى آخر، فضلًا عن زياراتها العائلية لأسرتها بقريتها الصغيرة بمرسى مطروح.
قصواء المساء مع قصواء هجوم برنامج مذيعة جيش

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