وكيل «تعليم بورسعيد» يستقبل مدير مديرية الأوقاف ومدير الدعوة
استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الشيخ جمال فتحى عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد والدكتور مسعد يوسف فتحى مدير الدعوة، بحضور أحمد والى وكيل المديرية، بمكتبه بديوان المديرية.
وأوضح الدكتور أكرم، أن الزيارة جاءت فى إطار الدور المجتمعى لمديرية أوقاف بورسعيد، بهدف تسليم النسخة الثانية من سلسلة "رؤية للفكر المستنير"، لتوزيعها على مكتبات المدارس.
وقام مدير أوقاف بورسعيد ومدير الدعوة، بتسليم وكيل الوزارة عدد 18 مجموعة من السلسلة كل مجموعة تحتوى على 20 كتابا، تهتم بتصحيح الحوار الدينى و تسهم فى تنظيم النسل وتعلى من مهارات التواصل، وتوضح مقاصد الشرع وتسرد مستجدات العصر.
ووجه وكيل الوزارة الشكر لضيفيه، معربًا عن خالص امتنانه بهذه الزيارة التى تعبر عن عمق العلاقات بين تعليم بورسعيد وأوقافها، ومدى التكامل الفكري بين المؤسستين اللاتى تمسان كل بيت وأسرة وتدعمان الترابط الاجتماعي.