إنقاذ شخص بلا مأوى فى الفيوم ونقله إلى مؤسسة «معانا»

استجابت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، للبلاغ الوارد إليها عن وجود شخص بلا مأوى من محافظة الفيوم.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة سريعًا، وتبين أنه يدعى "عم إبراهيم" يبلغ من العمر ٦٠ عامًا، ويعانى من جلطة بالمخ نتج عنها شلل نصفي وأصبح غير قادر على الحركة، وبالحديث معه أكد أنه لا يوجد من يراعيه حيث تعرض للأذى من أقرب الناس له مما اضطره إلى التواجد بالشارع.

وأكدت “مؤسسة معانا”، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة للحالة وتم نقله للدار بالقاهرة بواسطة فريق التدخل السريع حتى يتلقى الرعاية الكاملة، موضحة أنه فور وصوله للمؤسسة تم عمل فحص طبي شامل له، حيث تبين وجود آثار حروق وجروح بجميع أجزاء جسمه وجرح ملوث وغائر بالقدم، لافتة إلى أن وضعه الصحي والنفسي سيئ للغاية، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة.