رصف وتطوير 3 محاور مرورية بالواحات البحرية بتكلفة 8 ملايين جنيه

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية استكمال أعمال رصف وتطوير طريق الابراج الجديد بطول 1.5كم طريق مزدوج تم رفع كافة المخلفات والرتش والاتربه وتنسيق الجزيرة الوسطي وتدعيمها بالوصلات الخاصة بالمرافق .

واستكمالا لأعمال إنشاء محاور مرورية جديدة وربط المدينة بالتجمعات السكنية تم رصف طريق الحاج وطني يربط بين طريق الابراج الجديد وحتي طريق المستشفي بطول 800 م وعرض 6 متر ، وذلك لتخفيف الحركة المرورية من والي المستشفى و القرى بعضها ببعض ومنطقة جنوب الدائري، بالإضافة إلى رصف الطريق الذي يربط بين طريق الأبراج مروراً بشارع المسيري المؤدي الي منطقة التعمير بطول 900م وايضا تم رصف الطريق الرابط بين الدائري الي محطة الوقود وذلك لتفتيت الكثافات المرورية بذلك القطاع .



كان شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .



وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته ٨٨ طن دقيق وزيت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر ، و12 طن زيت ، و ٦ طن سمن نباتي ، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.