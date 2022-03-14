الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإدارية العليا تؤيد غلق الصيدليات بدون مدير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات، وتشميعها، لوجود مخالفات، تمثلت في فتح الصيدلية بدون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحد من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط وتعيين مدير صيدلية لتلافى أسباب الغلق، مما أيد غلقها وتشميعها، وجاء الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية تقدم بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي علي أدوية ويخشي تلفها، ورفضت المحكمة الطعن وحمَّلت الطاعن المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د. حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

حمل الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٣٧ قضائية، واختصم وزير الصحه بصفته، نقيب الصيادلة.

الإدارية العليا مجلس الدولة غلق إحدى الصيدليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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