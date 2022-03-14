وزير البترول يشارك في احتفالية «هي والطاقة» 28 مارس

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة العدنية في النسخة الثانية من الاحتفالية الخاصة بالاحتفاء بدور المرأة في مجال الطاقة بمفهومه الأوسع، وهي بعنوان «هي والطاقة - She is Energy» يوم الاثنين 28 مارس، وتنظمها مصر للبترول الغاز برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتأتي النسخة الثانية من حدث «هي طاقة» على أساس النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الحدث، التي أقيمت في مارس 2021.

وتماشياً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، سيُقام الحدث في 28 مارس 2022 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيعها بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المرأة في الصناعة.

وسيتضمن حدث هذا العام مأدبة عشاء وخطب رئيسية ملهمة وكلمة رئيسية وحفل تقدير وفرص للتواصل وغير ذلك الكثير، ومن المقرر أن تشارك عدد من النساء العاملات في مجال النفط والغاز، ممن يتقلدن مناصب قيادية في كبريات شركات الطاقة العالمية والإقليمية ذات المساهمة الفعالة في قطاع الطاقة في مصر.

وتستضيف منصة «هي والطاقة - She is Energy» كل من: «دينيس أبودين، المدير العام - BranchENAP Sipetrol Egypt، إليانور رولي العضو المنتدب مصر Capricorn Energy، ليلي الحارس العضو المنتدب Siemens Energy Egypt».