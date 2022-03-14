الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين والفلسطنيين.. «التضامن» تحدد إجراءات شروط التوجيه النفسي

إعاقة
إعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، ان مركز التوجيه النفسي هو أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل، حيث يعتبر المركز الرئيسي الوحيد التابع لوزارة التضامن الذي يقوم بإجراء الاختبارات والفحوصات النفسية  لحالات الإعاقة الذهنية التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها والمحولة من مدارس التربية الفكرية أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة، حيث يقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات منها  بطاقة تحقيق شخصية معاق، إلحاق بمؤسسات التثقيف الفكري، منح شهادات تأهيل.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة إجراءات للحصول على الخدمة وهي:-

  • أن يكون المستفيد معاق مصري الجنسية أو من الفلسطينيين المقيمين بها كما يجوز قبول حالات الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
  • الأشخاص ذوي الهمم بفئاتهم المختلفة منذ الميلاد.
  • أن يتقدم ولي أمر الطفل بطلب بالخدمة المطلوبة (شهادة تأهيل – بطاقة إثبات شخصية معاق – التحاق بمؤسسة) مرفقًا به المستندات المذكورة للأبن.
  • أن يتم إجراء الفحص الطبي الشامل للطفل.
  • أن يقوم الأخصائي النفسي بإجراء اختبار الذكاء لتحديد وتقييم القدرات والمهارات المتبقية لدى الطفل.
  • أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي الذي يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة كما يوضح المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
  • في حالة شهادة التأهيل يتم تحويل الحالة للمركز المصري للتقويم المهني لإجراء الاختبار المهني على المهنة التي تم التدريب عليها أو التي لديه معرفة مسبقة بها أو المهنة المناسبة له.
  • أن يتم تحويل الملف الخاص بالطفل بكافة التقارير الفنية إلى لجنة فحص طالبي التأهيل لإقرار الخدمة التأهيلية المطلوبة.

اما فيما يخص المستندات المطلوبة، أوضحت وزارة التضامن أنه لابد من توافر 4 صورة شخصية للطفل، شهادة الميلاد أو صورة منها، صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

 

الرقم القومى التضامن الاجتماعي الفلسطينيين ذوي الإعاقة الفلسطينى

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وائل لطفي

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