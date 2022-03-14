ضبط طن ونصف ردة خشنة و أعلاف مجهولة المصدر بمخزن بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها لضبط السلع مجهولة المصدر، لحماية المواطنين من الغش التجاري.

حيث شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة، و اشراف فريد شوقى رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة أبيس بحيازته ١٠٠٠ كجم (واحد طن) ردة خشنة و ٥٠٠ كجم (نصف طن) أعلاف دواجن بدون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر و تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخازن و مطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وحماية للمستهلك من الغش التجاري و التدليس.

وكانت قد تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط 2طن زيت غير بداخل مصنع لتعبئة زيت طعام بدون ترخيص بمنطقة العامرية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة و تخزين مواد غذائية بنفس المقر.

و قد تم التحفظ على الكميات الآتية:

(٢٠٠٠ كجم ( ٢ طن ) زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدا لتعبئته فى جراكن بلاستيك زنة الجركن ٢٠ كجم مجهول المصدر، ١١٠ شيكارة فول زنة الشيكارة ٢٥ كجم باجمالى كمية ٢٧٥٠ كجم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق آخر قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،أمس، حملة تموينية مكبرة مكونة من إدارة الرقابة التموينية وإدارات المنتزة وشرق ووسط.

و قد تم التفتيش على المخابز السياحية و اسواق الخضر و الفاكهة و اسواق اللحوم و المجمدات و اسواق الأسماك و الدواجن و المنشآت التجارية.

و قد أسفرت هذه الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المخالفات التى تم رصدها و كانت كالتالى: تحرير عدد ٢٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص وحيازة عدد ٤ اسطوانات غاز تم مصادرتها، ومحضر لمخبز بلدي مدعم وذلك لعدم وجود لوحة بيانات وكذا عدم نظافة أدوات العجين، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات.