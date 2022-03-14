الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم في واقعة مقتل فتاة بطلق ناري بنجع حمادي

جريدة الدستور

تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي،  من ضبط المتهم في واقعة مقتل فتاة بطلق ناري بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وكان اللواء مسعد أبو سكين،  مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع ضحى يوسف علي، 20 عاما، بعد إصابتها بطلقات نارية في قرية بهجورة بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، حمدي.ع،21 عاما،  كان يعبث بسلاح أمام منزل الفتاة، فخرجت منه طلقة نارية، استقرت في جسد المجني عليها، أودت بحياتها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم،  واعترف المتهم بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وتم احالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وزارة الداخلية حماية المواطنين نجع حمادي مقتل فتاة بطلق ناري مدير أمن قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

وزير الأوقاف لأعضاء الشيوخ: الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب

1.9 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع