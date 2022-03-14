تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، من ضبط المتهم في واقعة مقتل فتاة بطلق ناري بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ضحى يوسف علي، 20 عاما، بعد إصابتها بطلقات نارية في قرية بهجورة بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، حمدي.ع،21 عاما، كان يعبث بسلاح أمام منزل الفتاة، فخرجت منه طلقة نارية، استقرت في جسد المجني عليها، أودت بحياتها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وتم احالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.