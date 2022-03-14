بورسعيد لسينما العالم القديم ينظم ماستر خاص لـ صبري فواز في فنون التمثيل

ينظم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد ماستر خاص مع الفنان الكبير صبري فواز لإعداد الممثل في إطار فعاليات دورته الأولي التي تنطلق خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال الفنان صبري فواز‘ إن الماستر يعتمد على تنمية قدرات المواهب التمثيلية البورسعيدية وإعدادها للمرحلة العملية والاحترافية خاصة وأن المحافظة في صدارة المحافظات المصرية التي تمتلئ بالمواهب في شتى المجالات ومنها التمثيل وقدمت للفن المصري الكثير من النجوم والممثلين أصحاب المواهب والقدرات الفنية العالية.

وأوضح أن الماستر يتضمن 3 محاضرات الأولى ستكون نظري في مبادئ إعداد الممثل و محاضرتين عملي الممثل المحترف.

ومن جانبه، قال المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان، إن الماستر الخاص بالفنان الكبير صبري فواز واحدا من أهم الفعاليات التي تتضمنها الدورة الأولي للمهرجان وتهدف جميعها الي إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لصقل مواهبهم من خلال نقل خبرات كبار الفنانين والنجوم في مجالات الفنون المختلفة من تمثيل وكتابة سيناريو وفنون صناعة الفيلم إليهم

وذكر مراد أن الماستر تحدد له أيام 26 و27 و28 يونيو المقبل وسيكون موازيا لعروض أفلام الدورة الأولي عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم .



ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأس المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أوروبا وأسيا وأفريقيا " يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و والوثائقية و التسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما للمهرجان.