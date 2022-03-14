17 مارس.. انطلاق أوليمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق "أوليمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي، بالتعاون مع الجامعة، تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، وذلك بمشاركة ١٢ جامعة مصرية وخلال الفترة من ١٧ حتى ٢٠ من مارس الجاري.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن استضافة الجامعة "للأوليمبياد"، يأتي في إطار إعداد الطالب الجامعي إعدادًا رياضيًا وبدنيًا وذهنيًا بشكل سليم، وتأهيله ليصبح قادرًا على المشاركة في المنافسات المحلية والقمية وتحقيق الفوز بفعالية وكفاءة، موجهًا بتوفير كل المتطلبات المادية والمعنوية لإنجاح "الأوليمبياد" والتجهيزات الخاصة به، بما يليق باسم ضيوف الجامعة على أرضها، وفى إطار المنافسات الرياضية الحيادية والشريفة بين الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام على "الأوليمبياد"، إن فعاليات الأولمبياد في الألعاب الرياضية تقام على مستوى ١٢ جامعة حكومية، في ٤ ألعاب مختلفة منها، خماسي كرة القدم طلبة فقط، بينما لعبات تنس الطاولة، وكرة طائرة شاطئية، وكرة سلة ٣×٣، طلبة وطالبات، موضحًا أن لجنة المسابقات انتهت من إعداد جداول المنافسات وتحديد الملاعب وتقسيم الفرق المشاركة إلى ٣ مجموعات، كل مجموعة تضم ٤ فرق.

وأشار صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن الأوليمبياد يشارك فيه ٢٦٤ طالبة وطالبة يمثلون ١٢ جامعة حكومية، لافتًا إلى أن جميع المسابقات تقام على ملاعب المدينة الجامعية طالبات بالحرم الجامعي القديم، عدا منافسات تنس الطاولة من الجنسين ستقام بصالة الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية بالحرم الجديد.

جدير بالذكر أن استقبال الوفود والتسكين، سيكون يوم الخميس ١٧ مارس الجاري، يليه حفل الافتتاح وانطلاق المنافسات يوم الجمعة ١٨ مارس، بينما تقام نهائيات المسابقات وحفل الختام والمغادرة يوم الأحد، ٢٠ مارس من ذات الشهر.