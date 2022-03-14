«هندسة» في المقدمة.. رئيس جامعة قناة السويس يعلن جوائز مهرجان المسرح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تقدم الدعم للطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير المناخ المناسب للإبداع والابتكار ، وصقل المواهب وبناء العقول ، وتخريج أفراد لديهم القدرة والكفاءة على تقديم إضافات مميزة للمجتمع مشيراً إلى الدعم الكبير الذى تقدمه إدارة الجامعة لمهرجان المسرح ، مضيفًا أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة ١٧ فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، لافتاً إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعد دليل واضحٌ على دعم الثقافة والفنون بكافة أشكالها، وخلق مساحات لتطور الإبداع وتنميته، مؤكدًا أنه تم اختيار لجنة محترفة واعية تهتم بالشباب وتنمية قدراتهم وتوجيهم.

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بحفل ختام "مهرجان المسرح للعروض القصيرة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك أمس الأحد الموافق ١٣ مارس بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتابع "مندور" أن الجامعة ستعلن قريباً عن تنظيم ورش عمل متميزة للطلاب فى للمجالات الفنية المختلفة من غناء وتمثيل ومسرح وإخراج إيماناً من الجامعة بأهمية النشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، موضحًا دوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة ودوره فى المساهمه في النهوض بالمجتمع ككل.

يأتى مهرجان المسرح بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية

وبلجنة تحكيم تضم الدكتور أيمن الشيوى عميد كلية العلوم السينمائية بجامعة بدر وأستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون ،الأستاذ إبراهيم الحسينى الكاتب وناقد مسرحى ورئيس التحرير التنفيذى لجريدة مسرحنا الأسبوعية بوزارة الثقافة ،الدكتورة سماح السعيد مدرس بأكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

كما قام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفائزين حيث جاء فى المركز الاول كلية الهندسة عن مسرحية "سوق تفاهم"، وبالمركز الثانى جاءت كلية التمريض عن مسرحية "تاء" أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية السياحة والفنادق ومسحتها "فاترينه أزاز" ، كما حصلت كلية الاداب ومسرحيتها "نص مشكل" على جائزة لجنة التحكيم.

وعن جائزة أفضل عمل جماعي فحصلت عليها كلية الطب البيطري عن مسرحيتها "لما روحي طلعت"

وحصل على جائزة أفضل مخرج الطالب عبد الرحمن عيسي عن نص "الباحثون عن السعادة" أما أفضل ممثل فحصل عليها محمد شبراوي عن نص "نص مشكل"

كما جاءت فى جائزة أفضل ممثلة الطالب سعدية رأفت عن نص "الباحثون عن السعادة" وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى الطالبة ميراي مدحت عن عرض"فاترينه أزاز" وعن جائزة أفضل ملابس حصلت عليها الطالبة هدى مبارك عن عرض "البخيل-الباحثون عن السعادة" أما جائزة أفضل ماكياج سما شادي عن عرض "فاترينه أزاز" أفضل موسيقى رفيق يوسف عن عرض "سوق تفاهم".

وبتنظيم إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة و أم كلثوم أحمد محمد مدير إدارة النشاط الفنى .