الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح. 

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جاء ذلك بحضور حنان عبد المالك موجه أول مكتبات السويس ومحمد عبدالله موجه أول مكتبات أسوان عضوي لجنة التقييم وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح وعزة شعبان موجه عام المكتبات وعزة مطاوع مدير المدرسة

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وتابع وكيل تعليم مطروح فقرات التقييم المركزي والتي اشتملت على برنامج إذاعي مبسط تناول فقرات ثقافية متميزة وأغاني  عن يوم الشهيد لكورال زاهر جلال وبرنامج مناظرات تميز بالمناقشة الإيجابية المتميزة حول وسائل المعرفة.

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وتفقد وكيل تعليم مطروح معرض الأنشطة المكتبية مبديًا إعجابه بمحتوى المجلات الحائطية الدورية والتي تناولت المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال المستقبل .

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ووجه وكيل تعليم مطروح إلى التوجيه العام بضرورة الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبة وتعظيم الاستفادة منها في كافة مدارس مطروح مؤكدًا على أهميّة القراءة التي تعطي الفرصة للطلاب للتعلّم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.

 

محافظة مطروح تعليم مطروح المهارات المعرفية مسابقة المكتبات النموذجية التقييم المركزي

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