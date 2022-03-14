الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النقض» تقضي بالمؤبد والسجن لمتهمين بخلية الصواريخ الإرهابية

محكمة النقض
محكمة النقض

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين اثنين، اليوم الإثنين، وذلك على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ"، وإعادة نظر موضوع القضية من جديد.

وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.

جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات ، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.

محكمة النقض الطعن السجن الموبد بخلية الصواريخ خلية إرهابية أعمال عنف

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