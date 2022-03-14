بعد الدعوة الأمريكية لاغتيال بوتين.. أشهر عمليات اغتيال الرؤساء على مر التاريخ

دعا السيناتور الأميركي ليندسي جراهام مجددا إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو موسكو خلال حديث في برنامج Sunday Morning Futures على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية حيث قال: "كيف ينتهي هذا الأمر؟ يجب على شخص ما في روسيا أن يصل إلى مستوى المسؤولية.. ويزيح هذا الرجل"، مضيفا "ستكون بذلك تقدم خدمة عظيمة لبلدك وللعالم".

في السطور التالية، ترصد الدستور أبرز عمليات اغتيال الرؤساء على مر التاريخ.

محاولات اغتيال بوتين

بخلاف دعوة جراهام لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أن الرئيس الروسي نفسه سبق وقال في لقاء إعلامي مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون في عام 2017، أنه تعرض لخمس محاولات اغتيال فاشلة طوال فتراته الرئاسية.

فيديل كاسترو النصيب الأكبر

تعرض الزعيم الكوبي الشهير فيديل كاسترو لما يقرب من 600 محاولة اغتيال ولكنه نجا منهم جميعا مما دفع موسوعة الأرقام القياسية جسنيس لإداراج اسمه تحت مسمى “الشخص الذي نجا من أكثر محاولات الاغتيال في العالم”.

محاولة اغتيال رونالد ريجان 1981

تعرض رئيس الولايات المتحدة الأربعين، لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1981.

جورج بوش 1993

حاولت عدد من العناصر العراقية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يوم وصوله إلى الكويت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام عام 1993، وردا على ذلك قامت البحرية الأمريكية بقصف مقر المخابرات العراقية.

باراك أوباما 2011

تعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2011 لمحاولة اغتيال فاشلة، ووجهت محكمة أمريكية إلى"أوسكار أورتيجا هرنانديز" وهو شاب من أصول لاتينية، تهمة محاولة اغتيال أوباما حيث اعترف المتهم بأنه كان يستهدف مقر أوباما.

محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي 2018

تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لمحاولة اغتيال فاشلة حيث كانت هناك محاولة لاستهدافه أثناء استعراض عسكري بطائرات من دون طيار تحمل متفجرات ولكنه نجا بينما أصيب عدد من الجنود.

رئيس زيمبابوي 2018

تعرض الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا في 2018 لمحاولة اغتيال فاشلة خلال وجوده في تجمع انتخابي في بولاوايو، حيث وقع انفجار مجهول المصدر أسفر عن عدة جرحى، بينما نجا الرئيس.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك 2002

تعرض الرئيس الفرنسي جاك شيراك لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 2022 حيث حاول طالب فرنسي إطلاق النار على شيراك قبيل بدء العرض العسكري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني في جادة الشانزليزيه في باريس.