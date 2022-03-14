الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية اليوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أُصيبت سيدة باشتباه كسر في الذراع الأيمن وجرح قطعى بالوجه، في حادث انقلاب سيارتها الملاكي، بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، قرب كوبري (تحيا مصر) بأول طريق "الإسماعيلية - بورسعيد، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة رقم "ط هـ ف 961" قرب كوبري (تحيا مصر) بأول طريق الإسماعيلية بورسعيد، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، بينما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة من الطريق لإعادة الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبي، إن المصابة هي فاطمة السيد محمد عبد الرازق، 45 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وجرح قطعى 3 سم بالوجه.

الاسماعيلى مستشفى حادث وزير الداخلية طريق

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