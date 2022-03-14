استقرار تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «يامال-أوروبا»

أظهرت بيانات تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، استقرار تدفق الغاز عبر الخط مع حجز 16% من طاقة الخط للعمل اليوم الإثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استقرار تدفق الغاز عبر الخط خلال اليومين الماضيين، حيث تم استقبال كميات من الغاز تعادل 6.1 جيجاوات/ساعة من إجمالي 38.3 جيجاوات -ساعة تم حجزها عبر محطة استقبال الغاز مالنوف في ألمانيا أمس.

يذكر أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم استأنفت ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال يوم فبراير الماضي بعد توقف استمر لنحو شهرين.

ومنذ ذلك الوقت تحجز الشركة الروسية المصدرة للغاز طاقة النقل في خط يامال بشكل يومي, مع إمكانية حجز طاقات إضافية أثناء الليل.

فيما يواصل مركز سياسة الطاقة العالمية مراقبة الأزمة في أوكرانيا لتقديم تحليل في الوقت المناسب حول آثارها على أسواق الطاقة والأمن العالمي وتحول الطاقة في هذا الأسبوع، وانضم خبراؤنا إلى قادة الطاقة في CERAWeek في هيوستن، وأدلى بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح مركز سياسة الطاقة العالمية أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى قلب النظام الجيوسياسي رأساً على عقب، وقد يؤدي إلى أسوأ أزمة طاقة شهدها العالم منذ عقود مما أدى إلى إثارة التساؤلات حول أسواق الطاقة والأمن العالمي ومستقبل تحول الطاقة.

ويرى مركز سياسة الطاقة العالمية أنه كان من الممكن أن يبدو مثل هذا الاحتمال مستحيلاً قبل أسابيع قليلة فقط، قبل اندلاع الحرب، إذ كانت الدول الأوروبية تطرح خططًا طموحة على نحو متزايد للتخلص التدريجي من الوقود كثيف الكربون حتى مع ارتفاع أسعار الغاز، وتعطل محطات توليد الطاقة، وكانت بعض الدول تخرج من الفحم تمامًا.

ولكن الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا قلب أسواق الطاقة الأوروبية رأسًا على عقب، وفضح اعتماد القارة على الوقود الأحفوري الروسي ودفع إلى التدافع على البدائل، وبات الفحم هو أحد الخيارات قصيرة الأجل القليلة المتاحة لأجزاء من أوروبا، بما في ذلك أكبر اقتصاد لها، ألمانيا.

كان محطتين للفحم، أحدهما في المملكة المتحدة والآخري في ألمانيا، أخرتا بالفعل خطط التقاعد، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد.