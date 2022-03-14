الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نقل 21 أردنيًا إلى بولندا بسبب الأزمة الأوكرانية

جريدة الدستور

قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إن مندوب الوزارة في العاصمة البولندية وارسو قام بتأمين نقل 21 شخصًا من الطلبة الأردنيين وعائلاتهم إلى مدينة كراكوف البولندية، استعدادًا لعودتهم إلى الأردن على متن الخطوط الجوية "رايان إير"، مؤكدًا أنه من المتوقع وصولها اليوم الإثنين.

وأضافت الخارجية الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن مندوبي الوزارة مستمرون بتقديم الإسناد والخدمات اللازمة للأردنيين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا عبر الحدود البرية.

وفي وقتٍ سابق، حثت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، والذين قرروا عدم المغادرة، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ودعت الخارجية- في بيانٍ لها اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة إلى القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.

وأفادت الوزارة- في ضوء مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم، وانخفاض أعداد الأردنيين في أوكرانيا والذين عبّر عدد منهم عن عدم الرغبة في المغادرة- باستمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط، معبر الحدود الأوكرانية- البولندية، معبر الحدود الأوكرانية- الرومانية، معبر الحدود الأوكرانية- السلوفاكية، معبر الحدود الأوكرانية- المجرية، ومركز الاستقبال في وارسو.

عمان الأزمة الأوكرانية بولندا الخارجية الاردنية

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