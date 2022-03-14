مشروع قانون جديد بمجلس النواب لحماية حقوق الحيوان

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتنظيم شئون الحيوان، وتأتى فلسفة التشريع الجديد من أجل حماية حقوق الحيوان في مصر، حيث إنها غير مفعلة وهناك فراغ تشريعي كبير منذ أكثر من 40 سنة ولم يكن هناك قانون لحماية الحيوان، مضيفًا أن دستور 2014 حث على أن تلتزم الدولة بتطبيق الرفق بالحيوان في نص المادة 45.

والتى تنص على أنه: تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وقال «عضو مجلس النواب »، في بيان له، اليوم، إن القانون يهدف لوضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب والتعامل مع الحيوانات معاملة حسنة، كما أنه سينظم حقوق الحيوان الأساسية في الأكل والشرب والعلاج، و ينظم سلطة الدولة على الحيوانات الموجودة، بحيث تكون الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسؤولة بشكل رسمي عن تلك الحيوانات.

وأضاف «محسب»، أن القانون ينظم كل أوجه التعامل مع الحيوان سواء في معارض أو العمل أو السيرك، وحتى كيفية نقله من مكان لمكان، بالإضافة إلى كيفية استخدام الحيوانات في البحث العلمي، كما أن القانون يؤكد أنه ليس من حق المالك أن يعذبه أو يجوعه، وينظم صيد الحيوانات و كيفية صيدها، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء على درجة الجرم و التي تصل إلى الحبس والغرامة.

وأشار عضو مجلس النواب ،إلى أن هناك العديد من الدول العربية التي أصدرت قانونًا لحماية الحيوان، ومصر مازالت متأخرة، مؤكدًا أن القانون سيحسن صورة مصر بشكل كبير أمام العالم أجمع، خصوصًا وأن هناك بعض الدول لم تعد تصدر لحوم لمصر وتتهمنا بالإساءة للحيوانات.