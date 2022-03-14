الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

اقتصادية النواب: زراعة 3.6 مليون فدان قمح إنجاز تاريخى فى عهد السيسى

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب نجاح الحكومة فى الوصول بالمساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3 ملايين و659 ألف فدان وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية بأنه إنجاز كبير وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالمساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي والتى أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين.

وأعرب "عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما ناشد الدكتور محمد عبد الحميد المزارعين المصريين الشرفاء بزيادة مساحات زراعة محصول القمح سواء داخل الأراضى القديمة أو الأراضى الجديدة، موجهاً تحية قلبية لجيش مصر الأخضر وكل من يعملون داخل المنظومة الزراعية على النجاحات الكبيرة التى حققوها ليس لتوفير مختلف المحاصيل الزراعية فقط ولكن فى تصدير كميات كبيرة من مختلف المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم خاصة أن المزارع المصرى كان فى مقدمة الصفوف فى العمل ليلاً ونهاراً حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا.

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