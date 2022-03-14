الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب بشبرا مصر

جثة طفلة
جثة طفلة

تباشر نيابة شبرا التحقيق في العثور على جثة طفلة عمرها 4 سنوات مُبلغ باختفائها مقتولة بأحد شوارع منطقة شبرا مصر، وأمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في منطقة مهجورة، وبالانتقال تبين أنها تعود لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ومجهولة الهوية، وبالفحص تبيَّن وجود آثار تعذيب.

وبعمل التحريات تبين أنها تدعى (ندى أ)، مبلغ باختفائها منذ عدة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.

برا العثور علي جثة طفلة العثور على جثة طفلة ف

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