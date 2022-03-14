التحقيق في العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب بشبرا مصر

تباشر نيابة شبرا التحقيق في العثور على جثة طفلة عمرها 4 سنوات مُبلغ باختفائها مقتولة بأحد شوارع منطقة شبرا مصر، وأمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في منطقة مهجورة، وبالانتقال تبين أنها تعود لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ومجهولة الهوية، وبالفحص تبيَّن وجود آثار تعذيب.

وبعمل التحريات تبين أنها تدعى (ندى أ)، مبلغ باختفائها منذ عدة أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.