إحالة عصابة تجارة الآثار في الساحل للمحاكمة

أمرت نيابة الساحل بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على عملائهم راغبي فحص القطع التي يشتبه في أثريتها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيام أحدهم بإيهامهم بأنه خبير آثار واستلام مبالغ مالية قبل معاينة القطع الأثرية إلى المحاكمة العاجلة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الوادي الجديد، حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهم "بطاقة رقم قومى مثبت بها صورة أحد المتهمين "مزورة" - هاتف محمول".

وبالفحص تبيَّن قيام أحدهم بإنشاء عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بأسماء مختلفة وهمية، وإدعاؤه من خلال تلك الصفحات أنه خبير آثار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على عملائهم راغبى فحص القطع التي يشتبه في أثريتها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيام أحدهم بإيهامهم بأنه خبير آثار واستلام مبالغ مالية قبل معاينة القطع الأثرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بالمبالغ المستولى عليها باستخدام البطاقة المزورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.