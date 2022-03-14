الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس موظف 15 يومًا بتهمة اختلاس أموال العملاء بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير خدمة عملاء بشركة خدمات جوية محلية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته وهي قيمة عمليات الشحن الخاصة ببعض عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من مسئولى إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية، بقيام مدير خدمة العملاء بأحد فروع الشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته وهى قيمة عمليات الشحن الخاصة ببعض عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وقيام مدير خدمة العملاء بالشركة الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفى المُشار إليه والمنوط به تحصيل قيمة توصيل وشحن البضائع والشحنات الخاصة بعملاء الشركة، والتى يقوم بتوريدها إلى خزينة الشركة، إلا أنه قام باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه والاستيلاء عليها دون توريدها لخزينة الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط الإسكندرية حبس قسم شرطة عملاء

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وائل لطفي

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