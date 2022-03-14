الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي: الوفد الأوكراني مهمته بذل الجهد الممكن لعقد قمة مع بوتين

زيلينسكي
زيلينسكي

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن مهمة الوفد الأوكراني في المحادثات مع المسؤولين الروس، تتمثل في بذل كل جهد ممكن لضمان لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي.
وأضاف زيلينسكي -في خطاب عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية-: "الآن وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الروسي. يتحدث ممثلو وفدي بلداننا عبر الفيديو كل يوم. ولدى وفدنا مهمة واضحة -ألا وهي القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين".
وأشار إلى أن لقاء مثل هذا هو "قصة صعبة"، فهو طريق صعب لكنه ضروري، ومضى:"هدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا النضال، وفي هذا العمل التفاوضي، وهو أمر ضروري للسلام وللأمن، وحتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة".

كييف بوتين الوفد الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا الروسية الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-3-2022

إصابة 18 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

«آراب نيوز» تبرز اهتمام الرئيس السيسي بملف تحسين أوضاع المواطنين الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين