كوريا الشمالية تستعد لاختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ «الباليستية»

ذكرت مصادر كورية جنوبية حكومية، اليوم الإثنين، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اكتشفتا مؤشرات على استعداد كوريا الشمالية لإجراء اختبار آخر لنظام الصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال مصدر حكومي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء:"على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول بشكل قاطع متى ستتم عملية الإطلاق، إلا أننا نراقب عن كثب هذا الاحتمال.. متوقعا أن تؤثر الظروف الجوية والمتغيرات الأخرى على توقيت الإطلاق المحتمل".

ووفقا لوكالة "يونهاب" تأتي هذه المؤشرات بعد أن اتهمت سول وواشنطن بيونج يانج يوم الجمعة الماضي باختبار نظام جديد للصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات يومي 27 فبراير الماضي، والخامس من مارس الجاري قبل اختبار للصواريخ الباليسيتية كاملة المدى العابرة للقارات.

ووصفت كوريا الشمالية عمليتي الإطلاق بأنهما اختباران لتطوير "قمر صناعي استطلاعي"، فيما يعتقد المسؤولون الكوريون الجنوبيون والأمريكيون أن الاختبارين يخصان صاروخ هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات الذي تم الكشف عنه خلال عرض عسكري في أكتوبر 2020.

وقال مراقبون إنه إذا مضت كوريا الشمالية قدما في عملية إطلاق جديدة، فيمكن أن تطلق صاروخا من منصة إطلاق متنقلة (TEL) في مطار سونان، موقع الاختبارين السابقين، وكان الشمال قد أطلق في الاختبارين السابقين الصاروخين بزاوية عالية من المطار، وقد صممتهما للطيران في مسار صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقد تم إطلاق الصاروخ يوم 27 فبراير الماضي وحلق نحو 300 كم على ارتفاع 620 كم، في حين حلق الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم 5 مارس الجاري 270 كيلومترا على ارتفاع 560 كم.