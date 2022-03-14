الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الاتحاد» الإماراتية: الهجمات الإرهابية على العراق انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي

هجمات الصواريخ الباليستية
هجمات الصواريخ الباليستية

أكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الإثنين، أن هجمات الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق مرفوضة بشدة، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، والإمارات في إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، تؤكد تضامنها مع الإجراءات كافة التي يتخذها العراق الشقيق لحماية أمنه واستقراره وسيادته، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان "تضامنا مع العراق" إلى أن الهجمات على أربيل، اعتداء سافر على سيادة وأمن واستقرار العراق، وسيادة الدول مبدأ مؤسس للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، وانتهاكها مرفوض تحت أي مبرر، موضحة أن العراق يحتاج حاليا إلى الدعم في إنجاز استحقاقات الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تضامن تام إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، بمواجهة أي عمل إرهابي يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادته.

وأوضحت حرص الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار في العراق. ومواقف الدعم، عربيًا، ودوليًا، تؤكد النهج نفسه، ولا بد من تعزيزها وصولًا إلى كشف حقيقة من يقف وراء الهجمات الصاروخية التي تهدف إلى زعزعة السلم وتقويض الاستقرار ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة التضامن الكامل مع العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه، وجهوده الرامية للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وحماية المدنيين والمنشآت المدنية من أي خطر داخليًا وخارجيًا"ً.

العراق الهجمات الارهابية ابوظبى مباديء القانون الدولي

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وائل لطفي

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