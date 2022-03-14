البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا على ضرورة محاسبة روسيا

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، أضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضا على دعم حكومة أو كرانيا وشعبها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمر بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأو كرانيا بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار.

وقال بلينكين - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "ستشمل هذه الحزمة مزيدًا من المساعدات الدفاعية لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة و المحمولة جوا و غيرها من التهديدات التي تواجهها".

وأضاف البيان أن "هذا الأمر سيرفع إجمالي المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 1.2 مليار دولار".