الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقرى: على الجزائر ألا تصدق بالإغراءات وتسلم مقدراتها للشركات الاستعمارية

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري

حذر رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائري عبد الرزاق مقري سلطات البلاد من "تصديق الإغراءات الوهمية وتسليم مقدرات الجزائر للشركات الاستعمارية".

 

وقال إن "التطورات الدولية خطيرة، ويجب على الجزائر ألا تخضع للابتزاز وتصدق الإغراءات الوهمية فتسلم مقدراتها للشركات الاستعمارية".

 

وأكد أن "هذه الشركات لم يأت منها خير من قبل، ولن تتأتى منها مصلحة للجزائر".

 

وتابع: "ثمة هوامش تتيحها التطورات لا يستطيع قادة الدول الضعيفة استغلالها، إلا إذا تحلوا بالوطنية الصادقة، والرؤية الثاقبة، والكفاءة العالية، والشفافية المثالية، والتصالح مع الشعب، والعمل المؤسسي الدؤوب".

 

وختم بالقول: "من لم يستطع أن ينفع بلده فلا يضره".

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