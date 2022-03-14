مقرى: على الجزائر ألا تصدق بالإغراءات وتسلم مقدراتها للشركات الاستعمارية

حذر رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائري عبد الرزاق مقري سلطات البلاد من "تصديق الإغراءات الوهمية وتسليم مقدرات الجزائر للشركات الاستعمارية".

وقال إن "التطورات الدولية خطيرة، ويجب على الجزائر ألا تخضع للابتزاز وتصدق الإغراءات الوهمية فتسلم مقدراتها للشركات الاستعمارية".

وأكد أن "هذه الشركات لم يأت منها خير من قبل، ولن تتأتى منها مصلحة للجزائر".

وتابع: "ثمة هوامش تتيحها التطورات لا يستطيع قادة الدول الضعيفة استغلالها، إلا إذا تحلوا بالوطنية الصادقة، والرؤية الثاقبة، والكفاءة العالية، والشفافية المثالية، والتصالح مع الشعب، والعمل المؤسسي الدؤوب".

وختم بالقول: "من لم يستطع أن ينفع بلده فلا يضره".