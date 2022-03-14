الصين: الأولوية الآن لمنع خروج الوضع فى أوكرانيا عن السيطرة

أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن، أن أولوية بكين حاليًا منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو: "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقًا".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان سيزور روما الإثنين، للاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي.

وعلى صعيد آخر، أبلغت السلطات الصحية الصينية عن ما يقرب من 3400 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، أي ضعف اليوم السابق، مما فرض عمليات إغلاق على النقاط الساخنة لتفشي الفيروس في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أخطر تفشي لها منذ عامين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وأدت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد إلى إغلاق السلطات للمدارس في شنجهاي، وإغلاق العديد من المدن في شمال شرق البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه حوالي 19 مقاطعة مجموعات من متغيري أوميكرون ودلتا.

وأعلن مسؤول، أن مدينة جيلين أغلقت جزئيًا، مع إغلاق مئات الأحياء، في حين تم إغلاق يانجي، وهي منطقة حضرية يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة على الحدود مع كوريا الشمالية بالكامل.

وحافظت الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019، على سياسة صارمة "صفر كوفيد" فرضتها عمليات الإغلاق السريعة وقيود السفر والاختبارات الجماعية عندما ظهرت مجموعات.

لكن التفشي الأخير، المدفوع بمتغير أوميكرون شديد القابلية للانتقال وارتفاع عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، يشكل تحديًا لهذا النهج.