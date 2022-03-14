الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يطالب بحظر الطيران فوق أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف.


وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر بُعيد منتصف الليل: "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

 

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  شركات البرمجيات الأمريكية (مايكروسوفت) و(أوراكل) ومجموعة برامج الأعمال الألمانية (ساب) إلى وقف خدمات الدعم لمنتجاتها في روسيا.

 

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن زيلينسكي قوله في حسابه على تويتر: "توقفوا عن دعم منتجاتكم في روسيا.. أوقفوا الحرب!".

 

وكانت مايكروسوفت أعلنت عن تعليق جميع مبيعاتها الجديدة من المنتجات والخدمات في روسيا أوائل مارس الجاري، وذلك بعد فرض الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ عقوبات عليها عقب هجماتها العسكرية على أوكرانيا.

 

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

 

وأضافت فيريشوك، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

أوكرانيا روسي على صواريخ الروس الصواريخ حظر طيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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