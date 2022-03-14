إصابات كورونا العالمية تتجاوز 454.79 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 454.79 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و424557.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات.

الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 970443 79545712

الهند 515850 42990991

البرازيل 654945 29350134

فرنسا 140080 23274108

المملكة المتحدة 162738 19530485

روسيا 744081 17290197

ألمانيا 125476 16996998

تركيا 96169 14494246

إيطاليا 156782 13323128

إسبانيا 101077 11204125

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات

40 - العراق 25097 2312292

44 ‬‬‬‬- الأردن 13882 1654677

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.