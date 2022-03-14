3.8 % ارتفاعا فى الشكاوى ضد القطاع المصرفى بالصين

زادت شكاوى المستهلكين التي تلقتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية ومكاتبها المحلية بنسبة 3.8 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 90595 حالة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان ما يقرب من نصف الشكاوى يتعلق بأعمال بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد القضايا المرتبطة بخدمات بطاقات الائتمان بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 44968 حالة.

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالقروض الشخصية 29074 قضية بزيادة 3.7 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بخدمات إدارة الثروات 3802 حالة بانخفاض نسبته 4.2 في المائة.

وتعهدت اللجنة بمعالجة هذه الشكاوى بشكل أفضل وتقديم خدمات محسنة في محاولة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.