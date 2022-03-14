الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3.8 % ارتفاعا فى الشكاوى ضد القطاع المصرفى بالصين

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

زادت شكاوى المستهلكين التي تلقتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية ومكاتبها المحلية بنسبة 3.8 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 90595 حالة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان ما يقرب من نصف الشكاوى يتعلق بأعمال بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد القضايا المرتبطة بخدمات بطاقات الائتمان بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 44968 حالة.

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالقروض الشخصية 29074 قضية بزيادة 3.7 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بخدمات إدارة الثروات 3802 حالة بانخفاض نسبته 4.2 في المائة.

وتعهدت اللجنة بمعالجة هذه الشكاوى بشكل أفضل وتقديم خدمات محسنة في محاولة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.

 

حماية كوريا الشمالية مقاطعة ارتفاع أنخفاض مالي مصرف بطاقات الائتمان فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

موسكو: دعوات كييف لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن منفصلة عن الواقع

الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

الصين تسجل 1437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين