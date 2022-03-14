الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 22 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

 شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر انخفاضًا مع تسجيل حالتي وفاة، و٢٢ إصابة جديدة، فضلًا عن تماثل ١٩ مريضًا للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفًا و٤٣٢ حالة، من بينها ٢٢ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفًا و٥٠ شخصًا.

وأضافت الوزارة، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦٤ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٨ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣٤ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

التزام وزارة خلال العناية المركزة الجزائر الحجر الصحي أنخفاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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